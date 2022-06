Ad Anacapri in questi giorni tutto parla di olio e di coscienza paesaggistica. L’associazione di olivicoltori anacapresi L’Oro di Capri, insieme all’amministrazione di Anacapri e all’Associazione Città dell’Olio, ha dato il via lo scorso giovedì 2 Giugno, con la “Merenda nell’Oliveto”, ad una serie di iniziative ed incontri in cui sono coinvolti esperti del settore enogastronomico e paesaggistico, tra laboratori, esperienze negli oliveti, cene nei ristoranti del centro storico, per esaltare le caratteristiche di pregio dell’olio extravergine di oliva.

La kermesse si concluderà domenica 12 giugno con la presentazione della Guida agli Extravergini di Slow Food Italia alle ore 10.00 presso la mediateca Mario Cacace in via Orlandi.

Giovedì 2 giugno in collaborazione con l’associazione Città dell’Olio, presso i suggestivi oliveti Presidio Slow Food in località Pino, l’Oro di Capri ha organizzato, infatti, la Merenda nell’Oliveto, un momento di incontro per favorire un ritorno alle tradizioni rurali con il coinvolgimento della comunità locale. Durante la manifestazione si è tenuto un laboratorio guidato per l’assaggio dell’Olio dei soci dell’Oro di Capri.

Il prossimo appuntamento è previsto domani, Mercoledì 8 giugno, presso l’Istituto IC GEMITO di Anacapri , con a cerimonia conclusiva del progetto Estate in Natura – Estate in Oliveto, fortemente voluto dai Soci dell’Oro di Capri per trasmettere ai giovani la coscienza della salvaguardia del paesaggio e della biodiversità dell’Isola. Questo momento vedrà la premiazione degli alunni che hanno partecipato al progetto “Descrivi un luogo segreto della tua Isola”.

Sabato 11 giugno si entra nel clou, con la passeggiata negli oliveti rigenerati in località Pino, che vedrà il coinvolgimento dei partecipanti, avrà inizio la due giorni dedicata alla presentazione della Guida agli Extravergini di Slow Food Italia, in collaborazione con la Condotta Costiera Sorrentina e Capri e Slow Food Campania.

Nella serata di sabato, in alcuni ristoranti di pregio tra Anacapri e Capri, che hanno aderito all’iniziativa ExtraVagando, verranno ospitati i produttori Campani premiati dalla Guida agli Extravergini, che si racconteranno e faranno degustare i loro oli.

Domenica 12 giugno ci sarà il momento più importante della manifestazione. Si comincerà alle ore 9.00 con l’apertura delle mercatino degli oli Campani, dove i produttori faranno assaggiare i loro oli.

A seguire alle ore 10.00 presso il Museo Casa Rossa, si terrà un laboratorio di assaggio dell’Olio a cura del gruppo Slow Olive Campania con il coinvolgimento degli alunni della scuola primaria, attività realizzata in collaborazione con la Cooperativa Sciuscella.

Alle ore 10.00 presso la sala multimediale Mario Cacace si terrà un workshop conclusivo della manifestazione che si aprirà con i saluti dell’Amministrazione Comunale di Anacapri e del Presidente dell’Oro di Capri in cui esperti e ricercatori si interfacceranno sui vari aspetti dell’olivicoltura di Anacapri.

I lavori verranno conclusi dalla Presidente di Slow Food Italia Barbara Nappini che relazionerà sul ruolo di Slow Food per la rigenerazione delle comunità. La stessa Presidente premierà i produttori campani presenti alla due giorni.