Scontro mortale nella galleria di Pozzano: muore centauro 30enne sulla Statale Sorrentina

Ancora un morto sulla Statale Sorrentina. Nel tardo pomeriggio di oggi 7 giugno, erano da poco passate le 18.30 si è verificato un incidente mortale nella galleria Santa Maria di Pozzano, porta di accesso, a Vico Equense della Costiera Sorrentina.

Un impatto fatale tra una moto di grossa cilindrata e un’auto ha causato la morte di un motociclista di 30 anni, originario di Torre del Greco.

Quando i soccorsi, i medici del 118 sono giunti sul luogo dell’impatto, per Ciro Accardo, questo il nome del centauro, già non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno tentato di rianimare il motociclista ma per lui non c’è stato nulla da fare, il giovane è morto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono subito dopo giunte anche le Forze dell’Ordine per effettuare i rilievi necessari e gestire la viabilità purtroppo.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, ma secondo le prime ricostruzioni si sarebbe verificato uno scontro frontale tra la moto e una vettura che procedeva nella corsia opposta.

Il tunnel è rimasto provvisoriamente chiuso e con lui la statale 145 Sorrentina al km 2,800 per buona parte della serata, per consentire i rilievi delle forze dell’ordine. L’Anas ne ha comunicato poi la riapertura in tarda serata. La circolazione interrotta ha creato lunghe file in ingresso e in uscita dalla Penisola Sorrentina.