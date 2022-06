A Castel Volturno, in provincia di Caserta, un uomo di 42 anni è morto dopo aver salvato due bambini dalle onde. L’uomo dopo essere tornato con i piccoli sul bagnasciuga si è accasciato per un malore. Inutili i tentativi di rianimazione. Se n’è andato da eroe Rahhaal Amarri, 42enne di origine marocchina. Rahhaal era il gestore da oltre venti anni del lido dove è avvenuta la tragedia. Stando alle prime indiscrezioni la madre che accompagnava i bimbi sarebbe fuggita via dal lido subito dopo i fatti, probabilmente per il timore che le autorità le contestassero la mancata vigilanza dei piccoli.

Castel Volturno: la dinamica dei fatti

Sul posto la guardia costiera e il pm di turno della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Dai primi accertamenti effettuati è emerso che il 42enne, quando ha visto alcuni bambini in difficoltà tra le onde, si è tuffato e con l’aiuto di un secondo soccorritore li ha riportati a riva, ma quando è arrivato sul bagnasciuga non è stato possibile rianimarlo.

I piccoli trascinati al largo dalla corrente

Rahhaal Amarri, 42 anni, era molto conosciuto lungo il litorale casertano. Il salvataggio e poi la dipartita dell’uomo sono avvenuti alle ore 11 circa di ieri mattina. I piccoli sarebbero stati trascinati al largo dalla corrente. L’uomo ha portato in salvo due bambini di 6 ed 8 anni. I bimbi sono stati immediatamente portati via dalla mamma. Si sta cercando di risalire all’identità della donna.