Sono numerosi i gadget promozionali che si prestano a essere brandizzati per aumentare la visibilità e la riconoscibilità di un’azienda: fra questi ci sono anche le borracce. Si tratta di accessori utili per favorire la conoscenza di un marchio tra i partner, i fornitori, i dipendenti o direttamente i clienti: i prodotti possono essere personalizzati con il logo o con il nome, e vanno bene per molteplici circostanze. Parecchie aziende scelgono di regalare gadget come le borracce personalizzate , dal momento che questo tipo di attività pare essere molto efficace nell’aumentare la memorabilità e la notorietà di un marchio. Ma, sia chiaro, oltre alle borracce si possono scegliere molte altre tipologie di accessori: le chiavette usb, i portachiavi, i segnalibri, le t-shirt, e così via.

Quando si è alla ricerca di gadget promozionali, non c’è soluzione più adatta che quella di rivolgersi a StampaSi, che fornisce prodotti di qualità nel contesto di un catalogo virtuale di cui fanno parte più di 6mila articoli. Il rapporto qualità prezzo è sempre molto vantaggioso, grazie ai benefici che scaturiscono dalle economie di scala. StampaSi ha la capacità di assecondare le necessità di tutti i clienti, con soluzioni originali e creative grazie a cui è possibile personalizzare non solo le borracce ma qualunque altro tipo di gadget, inclusi i capi di abbigliamento. Il team è sempre attento e preparato, specchio perfetto dei valori che stanno alla base del modus operandi di questa azienda innovativa e sempre al passo con i tempi. Entra nel sito Stampasi.it per visionare i modelli disponibili.

Gadget brandizzati: ecco perché sono così graditi

Numerosi studi mettono in evidenza il livello di apprezzamento che scaturisce dal ricorso ai gadget aziendali: un esempio è rappresentato dalla ricerca sviluppata dalla PPAI, la Promotional Products Association International. Secondo i dati di una indagine del 2021, in particolare, si è potuto rilevare che ricevere degli articoli promozionali è gradito; questi prodotti sono molto più apprezzati delle mail promozionali, in quanto contribuiscono a rendere memorabili gli eventi e le esperienze nel corso delle quali essi vengono regalati. Ovviamente, il tasso di apprezzamento è ancora superiore se gli oggetti in questione si rivelano anche funzionali e utili.

Le borracce personalizzate

E le borracce? Nel corso degli anni più recenti è aumentata in misura consistente la ricerca di diversi prodotti, fra i quali – appunto – le borracce. È stato a partire dal 2019 che è iniziato un vero e proprio boom di ricerche su Internet in relazione alle borracce. Inoltre, le informazioni che riguardano la crescita del mercato delle borracce testimoniano che il loro acquisto è cresciuto. Uno studio di Grand View Research parla di qualcosa come 8.64 miliardi per lo scorso anno; inoltre, tra il 2022 e il 2030 si prevede un tasso di crescita pari al 4.3% ogni anno.

La sostenibilità ambientale e l’attenzione verso l’ecologia

Le ragioni che stanno alla base del successo delle borracce sono molteplici: in primis una maggiore attenzione nei confronti del tema della sostenibilità, ma anche il desiderio di contenere il ricorso alla plastica, molto presente per esempio per le bottiglie di acqua. Le borracce, poi, sono oggetti utili e destinati a essere tenuti sempre con sé, tutti i giorni. Ecco perché questi gadget sono apprezzati dagli enti pubblici e dalle aziende come gadget promozionali, a maggior ragione nel caso in cui il desiderio sia quello di trasmettere valori di marca che hanno a che fare con la sostenibilità. Tutto contribuisce a consolidare il ricordo del logo e del nome aziendale.

Quando conviene regalare le borracce personalizzate

Ci sono tante circostanze in cui è possibile regalare ai clienti delle borracce personalizzate: questi gadget sono ideali per gli eventi sportivi, per esempio, ma anche per i congressi e le fiere di settore. In tutti i casi contribuiscono a migliorare la visibilità del marchio, anche perché si prestano a essere collocate sui tavoli e sulle scrivanie. In sintesi, un articolo di merchandise che si adatta a qualunque tipo di situazione. Le borracce personalizzate possono essere realizzate in vari materiali, dal vetro al tritan, dall’acciaio alla plastica, senza dimenticare l’alluminio. Inoltre, il mercato è molto variegato, e consente di scegliere tra modelli differenti, incluse le borracce termiche.