A 104 anni sviene in bagno: i carabinieri di Gragnano sfondano la porta e la salvano. L’episodio è accaduto nelle scorse ore in un appartamento della zona centrale della città della pasta. Il 2 maggio scorso l’anziana donna ha spento 104 candeline. Ieri, per diverse ore, quella fiamma che l’ha tenuta in vita sin dal 1918 si è affievolita. Ha perso i sensi e nessuno è stato in grado di avere sue notizie.

Gragnano: così i carabinieri hanno salvato la donna

A dare l’allarme la badante. Non aveva le chiavi del suo appartamento e i colpi battuti sulla porta avevano portato a nulla. Il telefono squillava a vuoto ma non quello del 112. I carabinieri della stazione di Gragnano sono arrivati in pochi minuti e senza indugio hanno sfondato la porta di quell’appartamento in via Roma. La donna era in casa ma riversa a terra in bagno, svenuta chissà da quanto tempo.

Tempestivi i soccorsi

L’ambulanza è arrivata in un attimo e i medici hanno rianimato la nonnina che ha anche rifiutato il ricovero. Ora sta bene ma i carabinieri faranno in modo che le manchi nulla, anche se fosse solo una chiacchiera.