Maxischermo al Palamangano per gara tre della finale playoff

La Givova Scafati informa tutti i propri tifosi e gli appassionati che l’amministrazione comunale di Scafati, su impulso della dirigenza societaria, ha autorizzato l’apposizione di un maxischermo all’interno del PalaMangano per poter assistere a gara tre della finale playoff del tabellone argento del campionato di serie A2 tra Acqua San Bernardo Cantù e Givova Scafati, in programma questa sera alle ore 20:45. L’apertura dei varchi di ingresso è invece prevista un’ora prima della palla a due.

Le avverse condizioni metereologiche hanno indotto l’assessorato allo sport autorizzare la predisposizione del maxischermo all’interno della struttura di viale della Gloria, anziché in piazza Vittorio Veneto, dove era stato inizialmente programmato.

Oltre all’importanza della sfida di questa sera, che, in caso di vittoria dei gialloblù, potrebbe significare accesso alla serie A, è stato il grande entusiasmo, l’enorme affetto e la strabordante passione del popolo scafatese ad indurre il club e l’amministrazione comunale a ideare, autorizzare e realizzare tale ulteriore occasione di condivisione, che permette ai tifosi e gli appassionati di vivere insieme un momento così significativo e storico per la società gialloblù, mentre il team è impegnato in trasferta al Pala Banco Desio.