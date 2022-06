Strepitoso successo delle piccole Tigers che, nel weekend scorso, hanno conquistato il secondo posto al Campionato nazionale ASI nella categoria Under 18 e Open femminile.

Un successo che si aggiunge alla grandiosa stagione che sta vivendo quest’anno la Vesuvio Oplonti Volley che non si poteva concludere se non con un’altra eccezionale performance.

Le tigrotte, accompagnate da coach Patrizia Pernice hanno interpretato un ruolo da vere protagoniste al Campionato nazionale ASI che si è tenuto al Villaggio Itaca Nausica di Rossano Calabro dal 2 al 5 giugno.

Una full immersion, durante la quale le giovani atlete oplontine hanno disputato una decina di partite affrontando squadre di tutta Italia, giocando a tutte le ore del giorno, con una temperatura che oscillava tra i 35 e i 40 gradi. Ma il caldo asfissiante non ha certo impensierito le ragazze della Vesuvio Oplonti Volley che si sono ben distinte che hanno vinto tutte le partite (tranne una) classificandosi seconde nella graduatoria finale in entrambi i campionati.

Le atlete che hanno preso parte alla kermesse: Antonella Bifulco, Fatima Erculanese, Alessia Franchini, Mariafrancesca Grasso, Anna Izzo, Ida Gaia Malafronte, Simona Matrone, Federica Perna, Marta Pesacane, Valeria Vinci, Mena Visone.