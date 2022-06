Dopo due anni di assenza forzata a causa dell’emergenza sanitaria nazionale, torna la Granfondo del Tanagro in memoria di Franca Priore e Pasquale Ammaccapane.

L’appassionante manifestazione cicloamatoriale, facente parte dei circuiti Campania Felix e Giro dell’Arcobaleno, avrà luogo domenica 19 giugno e andrà a toccare tutti i centri del Vallo di Diano, della Vallata del Tanagro nell’entroterra salernitano e della Val d’Agri in Basilicata che si snoderà tra montagne, colline e pianure nel magnifico e ineguagliabile aspetto panoramico che costituisce la vera essenza della manifestazione organizzata in tutti i suoi punti dal Ciclo Team Tanagro.

Quest’anno si torna a percorrere un tragitto unico di 109 chilometri: il via da San Pietro al Tanagro in piazza Enrico Quaranta per la partenza ufficiosa, segue un breve trasferimento in località Parco dei Mulini per il via agonistico. Si va in direzione Teggiano, Sala Consilina, Padula e da qui inizia la prima salita in località Mandrano costeggiando la suggestiva e famosa Certosa di Padula. A Mandrano l’altitudine massima è di 1.100 metri, la salita misura 10 chilometri ed ha una pendenza del 9% con punte del 14% e allo scollinamento si sconfina in Basilicata. Segue una lunga discesa di circa 10 chilometri su strada molto larga e perfetta. Si arriva in località Paterno in provincia di Potenza e dalla Val d’Agri ci si dirige verso Tramutola w Moliterno con tutto un saliscendi fino a rientrare in Campania direzione Montesano sulla Marcellana attraverso la località di Magorno. Da Montesano si percorre una lunga discesa di cinque chilometri fino ad immettersi sulla strada statale 19 per giungere a Padula e rifare lo stesso percorso del tragitto di andata negli ultimi 20 chilometri. L’arrivo è sempre in località Parco dei Mulini con la sua ampia location dove i partecipanti potranno rifocillarsi con l’abbondante pasta party.

Per conoscere altri dettagli tecnici della granfondo non resta che consultare la pagina Facebook della Granfondo del Tanagro dove verranno resi noti luogo e data per la conferenza stampa di presentazione che si terrà entro questo fine settimana.

Disponibili a questo link https://www.icron.it/newgo/#/evento/20211640 le info su regolamento, altimetria, cronotabella e iscrizioni.