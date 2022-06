La “fabbrica del falso” realizzava prodotti riproducenti i marchi Liu Jo, Moncler, Gucci, Fendi ed altri: a Pagani la guardia di finanza ha messo i sigilli ad uno stabilimento che alimentava il mercato dell’abbigliamento contraffatto. La guardia di finanza di Nocera Inferiore ha individuato l’opificio ricavato in un deposito commerciale. L’operazione è effettuata a contrasto della contraffazione ed a tutela del Made in Italy.

Abbigliamento contraffatto a Pagani: il blitz

A Pagani le fiamme gialle hanno scoperto un locale dove si trovavano una serie di capi di abbigliamento contraffatto. Si trattava in special modo di maglie, pantaloni, accessori, foulard e cappelli. Inoltre sono finiti sotto sequestro anche strumenti informatici ed apparecchiature da imballaggio, una macchina da cucire. E poi numerose confezioni ed etichette. Queste ultime riproducevano i marchi di note griffe italiane ed internazionali.

Oltre 37mila pezzi finiti sotto sequestro

La merce sequestrata, per un totale di 37mila pezzi, aveva un valore stimato in più di 40mila euro. I prodotti erano destinati ad alimentare i mercati comunali dell’intera provincia. Con loro, un’ampia filiera del falso altamente lesiva dei meccanismi di libera concorrenza e sana imprenditoria. Il titolare dell’esercizio è stato denunciato per produzione di prodotti recanti segni falsi.