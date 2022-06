Incredibile alla stazione “Via Nocera” di Castellammare di Stabia della Circumvesuviana. Un’auto è stata lasciata, con assoluta noncuranza da parte del proprietario, sui binari dove da lì a pochi minuti sarebbe transitato il treno della linea Napoli – Sorrento. Disastro mancato grazie alla vigilanza della stazione ed al macchinista che ha fermato il treno. Tutto, in attesa che il proprietario del veicolo si degnasse di spostarlo.

Circumvesuviana, a Via Nocera l’incredibile episodio

A denunciare il tutto la pagina Facebook “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti” nota anche ai più su Instagram con il nome di “Vesuviana state of mind”. I responsabili della pagina, pubblicando il video dell’assurda vicenda, hanno apostrofato così l’accaduto. “Qualcuno ha avuto la brillante idea di parcheggiare l’auto vicino ai binari, impedendo il transito dei treni. Eppure osservate la circumvesuviana come attende con classe e serafica dignità, senza perdere la testa. Che signora”.

Inciviltà, ironia, trasporti

Un’ironia scanzonatoria quella dell’autore di “Vesuviana state of mind” e disillusoria che da sempre segnala e denuncia in modo ironico le “torture” ed i disagi che i passeggeri devono subire nel loro prendere la Circum. Una serie di disavventure che smascherano il fallimento dei trasporti campani e la loro inefficienza. Tuttavia bisogna dire che anche questi tipi di comportamenti dei cittadini non aiutano né facilitano una situazione già di suo fortemente precaria. L’inciviltà, come denotato dall’episodio della Circumvesuviana a Via Nocera, non può far altro che portare agli estremi una situazione già al limite.

Castellammare senza regole?

Inoltre è da sottolineare che la vicenda è avvenuta a Castellammare di Stabia. Castellammare nell’ultimo anno è divenuta un terreno senza legge e senza regole. Si susseguono atti di violenza tra ragazzini, rapine a commercianti, turisti scippati e atti vandalici o incivili. Un aumento costante di situazioni di totale inciviltà di cui quest’ultima totale follia di parcheggiare su dei binari ove transita un mezzo che conta centinai di passeggeri è solo l’ultimo esempio. È una situazione di caos che obbliga la parte sana della città e le forze dell’ordine ad intervenire al più presto. Non c’è tempo da perdere. Non si può più aspettare.

Ivano Manzo