Quattordici anni di reclusione, per omicidio volontario, questa la pena comminata a Giuseppe Greco, il 28 enne di Marano che un anno fa uccise due rapinatori in via Antica Consolare Campana.

Il giovane era stato rapinato di un Rolex, così riferì agli inquirenti, e di aver reagito inseguendo con la una Smart i due banditi. Poi l’epilogo: il contatto tra i due mezzi, l’uscita di strada e l’impatto contro un muro. I due, Ciro Chirollo, 30 anni e Domenico Romano, 39 anni, entrambi residenti a Sant’Antimo e già noti alla giustizia, persero la vita.

Il pubblico ministero aveva chiesto 12 anni di reclusione per Greco, con il riconoscimento delle attenuanti per la provocazione subita. Attenuante che invece non è stata riconosciuta dal giudice di Napoli nord Farina.