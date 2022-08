L’asse Verona-Napoli non vede protagonista solamente Giovanni Simeone, che si avvicina sempre di più al capoluogo campano, ma anche Antonìn Barak, papabile sostituto di Fabiàn Ruiz, in partenza verso il PSG.

Il talento dell’Hellas Verona è entusiasta all’idea di trasferirsi alla corte di Spalletti, a vincolarlo è però la trattativa Fabiàn-PSG: solo in caso di partenza dello spagnolo Barak potrà sposare il progetto Napoli.

Intanto sembra che il Napoli abbia già pronto un triennale per il ceco. L’alternativa è Dominik Szoboszlai, che ha intenzione di cambiare ambiente dopo aver trovato poco spazio al Lipsia: Giuntoli impazzisce per l’ungherese, primo nome in caso di fumata nera per Barak.

Giuseppe Garofalo