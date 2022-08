Strade allagate, tombini divelti e conseguenti disagi alla circolazione stradale si stanno registrando in queste ore, a causa del violento temporale che questo pomeriggio si è abbattuto anche su Sorrento.

I tecnici comunali, il comando di polizia locale e i vigili del fuoco sono al lavoro per ridurre al massimo i disagi per automobilisti, centauri e pedoni.

In particolare, si segnala la chiusura del tratto che dall’incrocio denominato Marano conduce alla rotatoria che immette su via San Renato. Un parziale sprofondamento della sede stradale ha indotto i tecnici ad effettuare le dovute verifiche. Problemi anche in via Vittorio Veneto, a causa di un tombino divelto: interrotta temporaneamente la circolazione per piazza della Vittoria. Infine, in via Luigi De Maio, a causa della caduta di pietre in prossimità di un muretto, la circolazione procede a senso unico alternato.

Appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno, la normale circolazione sarà ripristinata.