Juve Stabia, arrivano il centrocampista Berardocco e il difensore Mignanelli, partono il centrocampista Schiavi e l’attaccante Ceccarelli.

Il mercato della Juve Stabia entra nel vivo in attesa dell’inizio del campionato 2022/23 previsto per il 4 settembre. Un doppio colpo per la società stabiese a centrocampo e in difesa nelle ultime ore.

I nuovi arrivi

La S.S. Juve Stabia ha infatti comunicato l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Luca Berardocco, classe ’91, fino al 30 giugno 2024.

Il calciatore, nativo di Pescara, cresciuto calcisticamente nel Pescara, ha vestito le maglie di Pisa, Como Calcio, Carrarese, Padova, Sambenedettese, FC Sudtirol, Crotone e Parma e vanta un’esperienza nella massima serie slovena con ND Gorica. Torna alla Juve Stabia dopo l’esperienza alla Carrarese.

Queste le prime dichiarazioni: “Sono contento di essere tornato, Castellammare di Stabia mi era rimasta nel cuore. Sono pronto e mi rimetto a disposizione del mister e dei miei compagni. Non vedo l’ora di tornare a giocare allo stadio Romeo Menti. Forza Juve Stabia!”

Inoltre il sodalizio gialloblù ha comunicato l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dall’US Avellino 1912, del difensore Daniele Mignanelli, classe ’93, fino al 30 giugno 2024.

Il calciatore, nativo di Cantù, cresciuto calcisticamente nel Novara, ha vestito le maglie di Lecco, Pro Patria, Reggiana, Pescara, Ascoli, Viterbese, Carrarese e Modena.

Queste le prime dichiarazioni: “Arrivo in piazza prestigiosa, sono felice di vestire la maglia della Juve Stabia e non vedo l’ora di cominciare la stagione con i miei nuovi compagni, mister e tifosi”.

Le risoluzioni

Contestualmente la società del presidente Langella ha anche annunciato la risoluzione contrattuale con il centrocampista, classe ‘95, Nicolás Adrian Schiavi e con l’attaccante, classe ‘92, Tommaso Ceccarelli.

Il calcio mercato chiuderà i battenti il giorno 1 settembre, nel frattempo la società con il ds Di Bari è ancora al lavoro per ingaggiare un portiere, possibilmente “under” e una punta centrale per completare la rosa a disposizione del nuovo mister Colucci.

Domenico Ferraro