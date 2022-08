Il cinquantenne in evidente stato confusionale ha tentato di togliersi la vita lanciandosi nello specchio d’acqua sottostante la Villa d’Elboeuf.

Tratto in salvo, i militari hanno tranquillizzato l’uomo che è stato condotto nei locali del Nucleo Sub, per essere poi affidato alle cure del personale sanitario del Servizio 118. A supportare la guardia costiera sul posto anche gli uomini della stazione dei carabinieri di Portici