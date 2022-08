Sei le persone denunciate durante i controlli dei Carabinieri della compagnia di Torre del Greco. C’è un po’ di tutto nel bilancio, oltre a 7 giovani segnalati alla Prefettura per uso di droga.

Un 36enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale perché durante un controllo ha insultato e spintonato i militari. Un 21enne, invece, è stato denunciato perché si è rifiutato di sottoporsi all’alcol e al drug test.

Dovrà rispondere di evasione un 39enne di Torre del Greco sottoposto ai domiciliari. Si è allontanato da casa senza avere alcuna autorizzazione.

Guida senza patente per un giovane classe 2001, controllato in sella ad un motociclo di grossa cilindrata. Ha appena 16 anni il ragazzino trovato in strada con uno stiletto di 21 centimetri addosso.

Per l’autista di un autocarro guai per aver falsificato la targa. Sia quella anteriore che quella posteriore erano state modificate per evitare sanzioni. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni per un Ferragosto sicuro.