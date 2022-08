Cristiano Giuntoli è a Parigi e Napoli sogna: il ds azzurro è vicinissimo a piazzare un doppio colpo non da poco nella capitale francese, in cui si stanno limando gli ultimi dettagli della trattativa Fabiàn Ruiz-PSG, con il portiere Keylor Navas che farebbe invece il percorso inverso.

Il Napoli pare intenzionato a pagare per intero lo stipendio del costaricano, a patto che il PSG versi una cifra ben più sostanziosa rispetto ai 20 milioni di euro messi sul piatto per Fabiàn Ruiz.

Ma a Parigi sta avendo luogo in questi giorni un altro accordo interessante per il Napoli, un acquisto in stile Anguissa: Giuntoli ha infatti incontrato l’agente del centrocampista Ndombelè, in cima alla lista dei favoriti per il post-Fabiàn.

Il centrocampista francese, fuori dai piani di Antonio Conte al Tottenham, potrebbe arrivare a Napoli in prestito con diritto di riscatto, al momento si sta lavorando sull’ingaggio del giocatore qualora venisse riscattato.

Giuseppe Garofalo