Nel giorno dell’inizio del campionato arriva al Napoli Giovanni Simeone dall’Hellas Verona: sarà il sostituto numero 1 di Osimhen, dopo il trasferimento di Petagna al Monza. Stamattina il Cholito è arrivato a Villa Stuart, dove sta svolgendo le visite mediche di rito prima della firma.

Arriva in prestito oneroso da 2 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 12 più uno di bonus: diritto che si trasformerebbe in obbligo qualora il Napoli dovesse vincere lo Scudetto o se Simeone dovesse fare almeno 25 gol in maglia azzurra.

Difficile prospettare ad una sua presenza lunedì contro l’Hellas Verona: Spalletti dovrebbe averlo a disposizione a partire dalla seconda giornata, in cui il Napoli farà il suo debutto al Maradona contro il neopromosso Monza.

Giuseppe Garofalo