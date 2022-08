“Accolgo con entusiasmo l’accordo tra Italia Viva ed Azione, le formazioni politiche di Matteo Renzi e Carlo Calenda che hanno deciso di correre insieme alle prossime elezioni politiche. La nascita del terzo polo – ha dichiarato Fernando Farroni, componente della segreteria regionale di IV come responsabile promozione e sviluppo del territorio e recordman di preferenze alle scorse regionali nell’area vesuviana – rappresenta un’opportunità per il nostro Paese, un posizionamento chiaro e senza ambiguità, un’alternativa seria e forte ai sovranisti e populisti. Una nuova casa per i riformisti, liberali e moderati con una prateria politica da percorrere insieme. Sarà semplice calare sui territori l’accordo nazionale perché tante sono le cose che ci accomunano con gli amici di Azione, in tante realtà locali il percorso comune è già cominciato alle ultime amministrative”.

“In questo accordo dalla provincia di Napoli e dalla Campania noi di IV portiamo in dote un grande lavoro di radicamento sul territorio cominciato con le regionali del 2020, con la saggia regia del coordinatore nazionale Ettore Rosato, e proseguito in questi anni con l’adesione di tanti amministratori locali al nostro progetto politico”.