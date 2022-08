Givova Scafati: Data del raduno e numeri di maglia. La società di Scafati rende noto che team e staff si raduneranno a Scafati, presso il PalaMangano, il giorno 16 agosto p. v..

Sarà presente tutto lo staff tecnico, composto dal capo allenatore Alessandro Rossi, dal preparatore fisico Elia Confessore e dal primo assistente Francesco Nanni, a cui si aggiungerà un volto nuovo, quello del secondo assistente Francesco Mollica: a quest’ultimo sarà altresì affidata la squadra under 19 eccellenza, in affiancamento allo scafatese coach Francesco Donnarumma. Lucano classe ’91, nativo di Rionero in Vulture (Pz), è reduce da importanti esperienze nel settore giovanile della Scandone Avellino e del Napoli Basket, ma gode anche di esperienze da capo allenatore di squadre seniores come la Virtus Rionero e il CAB Solofra in serie D.

Al raduno presenzierà anche tutto lo staff dirigenziale e sanitario, composto dal responsabile dell’area tecnica Enrico Longobardi, dal general manager Gino Guastaferro, dal direttore sportivo Antimo Lubrano, dal massofisioterapista Angelo Carmando e dal medico sociale Giuseppe Tortora.

I convocati

Questi sono invece gli atleti convocati ed i rispettivi numeri di maglia per la stagione agonistica 2022/2023, con la precisazione che alcuni tra gli atleti statunitensi si aggregheranno al gruppo, come da intese raggiunte con la società, nel corso della prossima settimana:

# 00 Stone Julyan

# 1 Lamb Doron

# 3 Thompson Trevor

#12 Pinkins Kruize

# 13 De Laurentiis Quirino

# 15 Landi Aristide

# 18 Rossato Riccardo

# 20 Henry Mike

# 32 Monaldi Diego

# 35 Ikangi Iris

A costoro si aggiungeranno anche i seguenti giovani del vivaio gialloblù: Luca Sauro (classe 2005), Gabriel Pali (classe 2005), Emanuele Morvillo (classe 2005) e Robert Nigel Fonisto (classe 2004).

Al gruppo infine si aggregherà anche il giovane centro di nazionalità georgiana e formazione italiana, alto 205 cm per 100 kg di peso, classe 2002, Roman Tchintcharauli, già sotto contratto dalla scorsa estate e rientrato dal prestito in serie B alla Real Sebastiani Rieti.

Il responsabile del settore giovanile

La società infine rende noto che il responsabile del settore giovanile gialloblù sarà coach Alessandro Carrozzo, dal 2005 allenatore di diverse squadre giovanili, allenatore nazionale dal 2016, membro del comitato tecnico federale campano tra il 2017 ed il 2019 e capo allenatore nel 2018 della Campania al Trofeo delle Regioni. A lui sarà inoltre affidato il gruppo che parteciperà al campionato under 17 eccellenza insieme allo scafatese coach Michele Morra.