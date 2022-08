Verona-Napoli, inizia il campionato azzurro nel segno di Garella

Debutto in Serie A per il nuovo Napoli in casa dell’Hellas Verona: si giocherà nel ricordo di Claudio Garella

Parte da Verona l’annata azzurra in Serie A, con il Napoli subito a caccia dei tre punti per rispondere alle milanesi vittoriose. Taglio del nastro per questo nuovo Napoli, rifondato, con nuovi giocatori in attesa di sfondare in maglia azzurra: su tutti Kvaratshkelia, con gli occhi addosso dell’intera tifoseria.

Prima partita ufficiale della stagione quindi per gli azzurri, dopo le amichevoli di Dimaro e Castel di Sangro, in cui il Napoli non ha sempre raccolto vittorie: contro Mallorca ed Espanyol infatti gli azzurri si sono fermati sul pareggio.

Ma domani, aldilà dell’importantissimo impegno, sarà una partita anche nel segno di Claudio Garella, che solo venerdì scorso è venuto a mancare, ex portiere del Verona e successivamente del Napoli, squadra in cui ha giocato e vinto il primo scudetto con un certo Diego Armando Maradona.

Spalletti, a differenza della scorsa stagione, sperimenta il 4-3-3: in porta Meret, che da un momento all’altro rischia di perdere il posto da titolare (domani sarà comunque suo), in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, il neo-acquisto Kim e Mario Rui, probabilmente vincitore del ballottaggio con Olivera. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski, tridente composto da Osimhen, Kvaratshkelia e Lozano.

Gli scaligeri si schierano invece con un 3-5-2: in porta Montipò, il tridente di difesa sarà composto invece da Dawidowicz, Gunter e Coppola. Sugli esterni attenzione a Faraoni, incubo del Napoli, e Lazovic, mentre a centrocampo i favoriti sono Tameze, Hongla e Ilic. Infine davanti troviamo Lasagna ed Henry.

Primo test importante per il Napoli, che non può non partire con il sorriso: servono i tre punti su un campo ostico come quello del Bentegodi, serve una prestazione convincente e sì, ci sono aspettative alte anche per quanto riguarda Kim e Kvaratshkelia. Tanto entusiasmo, tanta curiosità per questo Napoli di transizione. The show has begun.

Giuseppe Garofalo