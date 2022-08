Bolletta choc da un milione per un’azienda conserviera. Sfogo sui social del titolare

Francesco Francese: "Mentre i nostri politici litigano per una poltrona calda, gli imprenditori sono lasciati soli in mezzo alla giungla energetica. Non era meglio andare al mare?"

Una bolletta energetica da quasi un milione di euro, circa dieci volte di più di quanto pagato nello stesso periodo di un anno fa. E’ quanto capitato ad un imprenditore titolare di un’impresa conserviera di Buccino (Salerno), la Fiammante.

Francesco Francese, Ceo de “La Fiammante”, ha provato sulla propria pelle cosa vuol dire “caro energia“. Ricevuta la bolletta choc non è rimasto in silenzio, anzi ha fatto quello che facciamo un po’ tutti per denunciare le ingiustizie quotidiane: ha pubblicato sui social la foto con le due bollette di luglio 2021 e 2022.

La prima aveva un importo tutto sommato “accettabile” per un azienda come quella salernitana, essendo luglio e agosto la fase calda della campagna di produzione di conserve di pomodoro, mentre quella del 2022, da 978mila euro, ha sorpreso e indignato l’imprenditore. Accanto alla foto delle bollette, ha pubblicato anche uno sfogo dal tono tanto amaro:

“Mentre i nostri politici litigano per una poltrona calda, gli imprenditori sono lasciati soli in mezzo alla giungla energetica. Per lavorare 15 giorni di luglio – ha aggiunto – mi tocca pagare una bolletta di gas di 978.000,00 a fronte di circa 120.000 dello scorso anno (per 20 giorni di lavoro). Non era meglio andare al mare?“