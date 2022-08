Napoli fa tris d’assi: ufficiale Simeone, visite mediche per Ndombele e Raspadori

Festa in casa Napoli, in cui oggi hanno sede ben tre importanti colpi di mercato: Simeone, Ndombele e Raspadori. Tutti e tre i giocatori potrebbero essere disponibili già a partire dalla partita contro il Monza, impegno in cui ci sarà con certezza almeno Simeone.

L’argentino è stato infatti ufficializzato oggi con un tweet del presidente Aurelio De Laurentiis: “Benvenuto Cholito”, l’inizio di una florida giornata di calciomercato per il Napoli. Oggi pomeriggio Simeone ha anche preso parte all’allenamento del Napoli.

Ma veniamo ad altri due ottimi talenti alle prese con le visite mediche: sono sbarcati a Villa Stuart Tanguy Ndombele e Giacomo Raspadori. Il centrocampista francese ha già terminato le visite e in queste ore si troverebbe alla FilmAuro pronto a firmare il contratto, mentre Raspadori è ancora in clinica.

Ndombele arriva al Napoli in prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 32: un acquisto in stile Anguissa, soffiato alla numerosa concorrenza di Fulham, Everton e Villareal.

Accordo per Raspadori trovato ieri sera con il Sassuolo: cambiata completamente la formula d’acquisto, con il Napoli che lo preleva in prestito da 5 milioni di euro con un obbligo di riscatto da 25 più altri bonus di ulteriori 5 milioni, per un ammontare totale di 35 milioni di euro. Stamattina sono stati firmati i contratti fra le parti, fra poche ore anche Raspadori poserà la sua firma.

Giornata entusiasmante per il Napoli, che porta il morale della piazza alle stelle, già galvanizzata dall’ottima uscita in quel di Verona. Accoglienza rovente per i nuovi arrivati, la sensazione è che questo Napoli sia una grande squadra.

E piccolo appunto: a completare la giornata a tinte azzurre c’è un quarto nuovo arrivato, Daniel Meret, figlio del portiere azzurro dato alla luce pochissime ore fa dalla compagna Debora Romano. Inevitabile dare il benvenuto anche al piccolo Meret.

Giuseppe Garofalo