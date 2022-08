Ieri mattina personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un decreto di fermo nei confronti di E.E., classe 1989 per il concorso in furto con strappo pluriaggravato.

Nel pomeriggio dell’11 agosto in via Anticaglia due soggetti, a bordo di uno scooter Honda SH 300, avevano scippato un Rolex Oyster del valore di circa 2.500 euro ad una turista francese che si trovava in compagnia del marito.

L’immediata attività investigativa avviata dal personale operante, articolatasi attraverso l’acquisizione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza di zona e gli accertamenti effettuati sul Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT), ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico della persona fermata e del complice, anch’egli destinatario del medesimo provvedimento di fermo di indiziato di delitto. Il primo è stato rintracciato presso la propria residenza in una località balneare mentre sono ancora in corso le ricerche del complice, attualmente irreperibile.