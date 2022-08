Una rissa in nottata a piazza Schettini a Pompei fra tre giovani venuti alle mani per una ragazza contesa. I Vigili Urbani, guidati dal comandante Gaetano Petrocelli sono intervenuti per primi e, con il supporto dei carabinieri, sono riusciti a sedarla non senza fatica. Le forze dell’ordine hanno soccorso del ragazzo che stava avendo la peggio, evitandogli rilevanti danni fisici.

I Carabinieri, chiamati dai caschi bianchi, hanno poi arrestato per rissa i tre protagonisti del violento episodio – L.S. 26 anni di Scafati, A. P 23 anni di Pompei e G.S. 22 anni di Pompei.

Il Sindaco Carmine Lo Sapio è in continuo contatto con i vertici delle forze dell’ordine, il vicequestore Antonella Palumbo a capo del Commissariato della Polizia di Stato e il luogotenente Angelo Esposito al comando della Stazione dei Carabinieri di Pompei e il colonnello Gaetano Petrocelli che dirige il comando della Polizia Municipale, per predisporre controlli più serrati sull’intero territorio, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

“Il controllo del territorio di giorno e di notte, da parte delle forze dell’ordine – ha dichiarato Lo Sapio – è la priorità della mia amministrazione”.

Sin dal giorno del suo insediamento a palazzo de Fusco, il sindaco ha disposto l’apertura del comando di Polizia Municipale fino alle 2. Prima di lui i caschi bianchi finivano il turno di servizio a mezzogiorno. Il sabato e la domenica il comando era chiuso.

Il dispositivo di apertura del comando in orari notturni, anche in questa occasione, è risultato fondamentale e forse ha salvato la vita ad un ragazzo.