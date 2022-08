Juve Stabia, arriva il portiere Barosi, in partenza Pozzer. Buone nuove dal mercato con la Juve Stabia, prossima ai nastri di partenza per il campionato di C, nel frattempo mette a segno un nuovo acquisto.

Infatti la società ha comunicato l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del portiere Davide Barosi, classe ’00, fino al 30 giugno 2024.

Il calciatore, nativo di Asola, cresciuto calcisticamente nella Juventus e nella Cremonese, ha vestito le maglie di Trento e Grosseto.

Queste le prime dichiarazioni: “Per me è una grande opportunità essere arrivato in un club così blasonato. Un piacere poter vestire questi colori che cercherò di onorare sul campo con impegno e dedizione”.

Contestualmente la società ha comunicato la rescissione consensuale di contratto con il portiere Pozzer.

La Juve Stabia resta vigile sul mercato alla ricerca di una punta centrale (Eusepi?), di un centrocampista e di un esterno di attacco. Ma eventualmente per nuovi ingressi in squadra si dovranno prevedere anche uscite dall’attuale rosa.

Domenico Ferraro