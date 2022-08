Il calcettista: "E' una sfida con me stesso, ma non mi pongo obiettivi"

Pasquale De Luca è un nuovo giocatore del Napoli Futsal. Tantissimi anni di esperienza a livello regionale e nazionale, l’ultima volta con il Futsal Marigliano nel 2018, il 40enne pivot, ha raccolto l’invito del club per rimettersi in gioco.

“Devo solo ringraziare il presidente Perugino che mi dà la possibilità di ritornare a questi livelli – dice il calcettista partenopeo – . Sono palcoscenici lasciati molto tempo fa, è una sfida con me stesso, ma non mi pongo obiettivi. Me la godrò giorno per giorno, voglio dare se possibile il mio contributo alla squadra”.

Ha l’entusiasmo di un ragazzino, la consapevolezza di essere in un club dalle grandi ambizioni con compagni di altissimo livello: “So bene che sarà dura anzi durissima. Credo, però, che con l’aiuto dei compagni, società, staff, tutti di primissimo livello, possa dare il contributo. Ringrazio, non per ultimo, il prof. Claudio De Michele, senza di lui non sarebbe arrivata questa opportunità. Con la sua immensa capacità professionale ha fatto sì che io potessi cominciare ad essere di nuovo un atleta”.