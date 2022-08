Grazie ai finanziamenti Next Generation EU, stanziati nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione del Pnrr, il comune di Pomigliano d’Arco si è aggiudicato 1.310.000 euro, per la riqualificazione del nido San Rocco.

«Ringrazio l’Assessore Mena Iovine – sottolinea il sindaco di Pomigliano d’Arco, Gianluca Del Mastro – che, di concerto con gli uffici, ha lavorato fortemente per il raggiungimento di questo importante risultato».

Negli ultimi mesi l’amministrazione comunale di Pomigliano ha ottenuto diversi finanziamenti per opere di primaria importanza. Ne ricordiamo alcuni: