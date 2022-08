Big schierati in campo e polemiche per le prossime elezioni Politiche in Campania. Ieri c’è stata la presentazione delle liste con qualche sorpresa in termini di esclusione e clima caldissimo interno ai partiti. In campo ci saranno, tra gli altri, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico, e il capo del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte entrambi capilista. I due, però, non saranno n diretta competizione tra loro (a sfidare Di Maio sarà l’ex ministro Sergio Costa). Candidato anche l’ex presidente del Senato, Marcello Pera, alla guida del listino di Fratelli d’Italia; l’anti De Luca Severino Nappi capolista per la Lega

Elezioni Politiche, sfide tra big e tante polemiche in Campania: ecco i candidati

In Fratelli d’Italia in queste ore tengono banco le polemiche legate all’esclusione della supervotata consigliera regionale Carmela Rescigno. Silvio Berlusconi è capolista al Senato per Forza Italia a Napoli, nella lista con alle spalle la senatrice di Bologna Anna Maria Bernini. Alla Camera, dietro Antonio Tajani, ci sono invece, rispettivamente, la consigliera regionale Annarita Patriarca e la compagna del Cavaliere Marta Antonia Fascina.

Franceschini e Speranza corrono in Campania

Per il Pd, corrono in Campania i Ministri uscenti Dario Franceschini e Roberto Speranza. Con loro l’ex segretaria Cgil Susanna Camusso e il segretario Pd di Napoli Marco Sarracino. La senatrice Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, sarà capolista del listino al Senato per il Collegio Campania 2 della lista “Mastella Noi Centro”. Il Movimento Cinque Stelle candida nel Collegio Uninominale Eboli Cilento Dario Vassallo, fratello del sindaco pescatore ucciso nel 2010.

Carfagna, Cucchi e Borrelli

Mara Carfagna, Ministro per il Sud, guiderà il secondo listino per l’elezione alla Camera 2 di Azione ed Italia Viva, e in campo ci sarà per la Camera 1 come capolista l’ex capo di Stato maggiore della Difesa Vincenzo Camporini. Italexit di Paragone schiererà invece la poliziotta no-green pass Nunzia Schilirò.

Fiorella Zabatta e il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli saranno i capilista delle liste Campania 1 della Camera di Europa Verde che si presenta alle Politiche assieme a Sinistra Italiana. Tra gli altri nomi Peppe De Cristofaro, già deputato di Sinistra Italiana, e Ilaria Cucchi.