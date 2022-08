Juve Stabia, amichevole con il Napoli al “Maradona”. La società sportiva stabiese ha comunicato che mercoledì 24 agosto alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona, verrà giocata una partita amichevole di allenamento contro la SSC Napoli.

I ragazzi di mister Leonardo Colucci affronteranno la squadra azzurra: sarà l’occasione per misurarsi con un club che milita in Champions League. L’ingresso allo stadio Maradona sarà gratuito e, nelle prossime ore, sarà comunicato il settore destinato ai tifosi stabiesi.

Per la Juve Stabia si tratterà di un test oltremodo probante in vista dell’inizio del torneo di C previsto per domenica 4 settembre. La società stabiese è alacremente al lavoro per completare la rosa l’ingaggio di una punta centrale, di un centrocampista ed eventualmente un esterno di attacco.

Per il Napoli invece sarà l’occasione per vedere in campo con la maglia azzurra gli ultimi arrivati come gli attaccanti Raspadori e Simeone e il centrocampista Ndombele. Per la squadra di Spalletti il derby in amichevole con la Juve Stabia sarà sicuramente efficace in previsione della sfida di campionato contro la Fiorentina.

Vecchie sfide tra Juve Stabia e Napoli

Da ricordare gli ultimi match ufficiali tra Napoli e Juve Stabia in serie C nella stagione 2005-2006: i gialloblu’ persero al San Paolo per 1-0 ,mentre vinsero al ritorno in un Menti gremito nel febbraio 2006 con il punteggio di 3-1. In quella stagione il Napoli fu promosso in B e la Juve Stabia, con la guida di mister Di Somma, si guadagnò la salvezza in serie C1.

Domenico Ferraro