Alcune ossa umane sono state ritrovate all’interno di un bidone nelle campagne di Venticano, in provincia di Avellino. Il rinvenimento è stato segnalato ai carabinieri da un agricoltore, proprietario di un terreno circostante.

Ossa umane in una porcilaia, orrore in Campania: indagano i carabinieri

Da quanto si apprende, le ossa apparterrebero a due persone ed erano ammassate in un bidone di plastica posto all’interno di una porcilaia da anni abbandonata.

Indagini e rilievi sono in corso da parte dei militari dell’Arma della Compagnia di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Al momento non si escludono ipotesi, nemmeno quella che i resti umani possano provenire da riesumazione cimiteriali.