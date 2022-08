Nella tarda serata di ieri un uomo è stato ferito a colpi di arma da fuoco ad Afragola. Si indaga su un probabile tentativo di rapina. Secondo quanto riferito dai carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto, l’uomo, un 44enne di Afragola, noto alle forze dell’ordine, si è presentato nel pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore con ferite da arma da fuoco.

Spari ad Afragola in via Cantariello: ferito un 44enne pregiudicato

Tre colpi al piede destro, uno al piede sinistro. E’ ancora ricoverato in osservazione.

Secondo una sommaria ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri di Casoria, l’uomo sarebbe stato ferito in via Cantariello forse dopo un tentativo di rapina.