In un canale di scolo in località Madonna della Libera, a Castellammare di Stabia, le forze dell’ordine hanno rinvenuto oltre 50 kg di marijuana. Si tratta nello specifico di decine di piante di cannabis indiana individuate dagli agenti del locale commissariato di Ps. L’operazione si inserisce nell’ambito di controlli sul territorio che le forze dell’ordine stanno mettendo in atto per contrastare la dilagante illegalità.

Castellammare, marijuana in un canale di scolo a Madonna della Libera

Stamattina gli agenti del commissariato di Ps di Castellammare di Stabia, all’interno di un canale di scolo delle acque piovane in località Madonna della Libera, hanno individuato 48 piante di canapa indiana. Le piante erano in piena maturazione per un’altezza compresa tra 3 e 3,5 metri del peso complessivo di circa 50 kg che sono stati sradicati e distrutti. Al momento non sono ancora stati individuati i presunti responsabili della coltivazione. Da ricordare che i vicini monti Lattari ogni anno in estate sono oggetto di pesanti sequestri di cannabis da parte delle forze dell’ordine.

Il controllo del territorio

Ieri gli agenti del commissariato di Castellammare e personale della polizia locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Castellammare di Stabia. Nel corso dell’attività sono state identificate 92 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, controllati 51 veicoli e contestate 4 violazioni del Codice della Strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione e mancata revisione periodica.