Napoli, vittoria nell’amichevole contro la Juve Stabia: 3-0 targato Ndombele

Altra ottima prova per il Napoli, che ha appena terminato l’allenamento congiunto con ingresso gratuito contro la Juve Stabia allo Stadio Diego Armando Maradona: gli azzurri vincono 3-0 nella gara di presentazioni contro la rappresentativa di Castellammare di Stabia, con le reti di Ndombele, Ambrosino e Zerbin.

Partita giocata esclusivamente dalle riserve per quanto riguarda il Napoli, che si è presentato in campo con questo undici: in porta Sirigu, in difesa Olivera, Ostigard, Juan Jesus e Zanoli, in mediana Ndombele ed Elmas con Raspadori sulla trequarti, sugli esterni Ounas e Politano, punta il Cholito Simeone.

Entusiasmo soprattutto per i nuovi acquisti, in primis i recenti Ndombele, Simeone e Raspadori, ma anche per i meno altisonanti Ostigard e Sirigu, entrambi autori di un buon match.

Il Napoli ha sempre in mano il pallino del gioco, tuttavia le vespe riescono a scardinare le propulsioni azzurre per i primi 45 minuti, mandando così il Napoli negli spogliatoi a reti bianche.

A rompere gli equilibri è proprio uno dei più attesi, che peraltro fino a quel momento stava disputando una partita monstre: a segnare al minuto 58 è Tanguy Ndombele, con una sassata di destro ammirabile, che quasi solleva la porta sottostante la Curva B. Si presenta così il nuovo acquisto francese, mandando in delirio il popolo partenopeo.

Nell’ultimo quarto d’ora, dopo un Napoli sempre in attacco cui mancano solo i gol di Simeone e Raspadori, la squadra cambia completamente faccia: spazio alla primavera, spazio a giovani la cui maggior parte indossa per la prima volta la maglia della prima squadra.

A segnare sono però due ragazzi che già hanno avuto un assaggio di prima squadra: il bomber Giuseppe Ambrosino, che trafigge Russo, e Zerbin, che allo scadere si inventa una parabola deliziosa. Finisce 3-0, con il Napoli che regala spettacolo e divertimento al pubblico, che ha risposto presente in gran misura all’impegno. E ora testa alla Fiorentina per gli azzurri.

Giuseppe Garofalo