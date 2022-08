Perché l’Honor 70 è uno dei migliori smartphone da vlog? Scopriamolo insieme

Chi vuole qualcosa di più può puntare su un dispositivo all’avanguardia come l’Honor 70. Lo smartphone perfetto per i vlogger

Il numero dei content creator al giorno d’oggi aumenta in maniera costante: basta avere uno smartphone/fotocamera, una connessione ad internet e tanta fantasia per poter cercare la fortuna creando video per gli altri.

Chiunque stia cercando lo strumento adatto con cui proporre i suoi contenuti sarà felice di sapere che da un lustro a questa parte le fotocamere degli smartphone sono diventate performanti abbastanza da poter soddisfare le richieste in termini tecnici. Risoluzione, potenza del microfono, numero di frames al secondo catturati sono soltanto i più semplici tra i parametri soddisfatti da un telefono di fascia media.

Chi vuole qualcosa di più rispetto a ciò può puntare su un dispositivo all’avanguardia come l’Honor 70. Le caratteristiche della fotocamera ed alcune delle funzioni integrate all’interno del sistema operativo dello smartphone lo rendono perfetto per chi vuole girare dei vlog senza acquistare una o più fotocamere.

Scopriamo insieme perché l’Honor 70 è uno smartphone perfetto per i vlogger in questo articolo!

Un sensore stupefacente

Rispetto ai precedenti prodotti della stessa serie, l’Honor 70 possiede alcune caratteristiche extra che lo rendono particolarmente interessante agli occhi di un eventuale vlogger. Parte di questo si deve alla presenza di un nuovo sensore, molto chiacchierato nel corso dei mesi prima della sua uscita: il SONY IMX800.

Questo sensore anima la fotocamera posteriore principale ha apertura f/1.9 e ben 54 megapixel di risoluzione. È capace di realizzare in video con risoluzione 4K, con tanto di supporto alla stabilizzazione EIS. La lente posteriore è capace di eseguire uno zoom 10X del tutto digitale e si fa aiutare da una piccola lente da 2MP per la profondità (con apertura f/2.4).

Tutti questi numeri e statistiche sono la base fondante di un comparto fotografico e di un comparto video di tutto rispetto: realizzare dei video con la fotocamera posteriore dell’Honor 70 è un piacere ed molto semplice.

Questione di intelligenza (artificiale)

La presenza del nuovo sensore fotografico ha permesso all’azienda costruttrice di utilizzare l’HONOR Image Engine: un algoritmo per il miglioramento delle immagini che interpola i parametri delle foto scattate in formato RAW per alterare luminosità, contrasto e così via. Questo significa che scattare una foto per una thumbnail con l’Honor 70 sarà molto facile e modificarne l’aspetto per renderla quanto più bella possibile sarà ancora più semplice.

Due video e un solo sensore

La caratteristica più interessante di tutto il pacchetto multimediale dell’Honor 70 è senza dubbio la presenza della Solo Cut Mode, una modalità di utilizzo della fotocamera che è una vera e propria rivoluzione per chi crea contenuti.

Solitamente preparare un VLOG significa avere almeno un paio di camere, così da poter ottenere una riprese diverse di una stessa scena: con Honor 70 il problema si risolve grazie alla Solo Cut Mode. Questa modalità permette al suo utilizzatore di catturare un flusso video ad una risoluzione massima di 1080P in due formati contemporaneamente: da una parte un video con aspect ratio orizzontale e dall’altra, invece, un video con aspect ratio verticale.

Il video orizzontale si può utilizzare come ripresa generica mentre il video verticale è destinato ad un soggetto o ai dettagli che lo riguardano. Questa modalità permette anche di definire digitalmente il soggetto, facendo si che il video verticale lo segua anche in caso di movimento. In questo modo si può risparmiare tempo anche nel montaggio: un vantaggio niente male per chi fa vlog.

Conclusioni

Chi vuole fare vlog nel nostro bel paese deve assolutamente fare un pensiero all’ acquistare honor 70 in Italia. Le funzioni presenti al suo interno possono cambiare il flusso di lavoro in maniera positiva, facendo risparmiare tempo senza perdere qualità. Il tutto avendo, oltre al comparto fotografico, un telefono cellulare performante, veloce e bello da vedere!