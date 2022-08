Il piccolo Comune della costiera amalfitana Conca dei Marini questa mattina è stato scosso da una tragedia in mare. Un uomo che si trovava in vacanza, un 69enne originario di Sorrento, è stato con ogni probabilità colto da un malore mentre nuotava. Inutili i tentativi di soccorso, dopo l’allarme dei familiari: l’uomo ha perso la vita. Sul posto un’idroambulanza ed una motovedetta della guardia costiera. Le cause del decesso saranno chiarite definitivamente dall’autopsia che verrà effettuata nelle prossime ore.

Tragedia a Conca dei Marini: 69enne perde la vita in mare

Stando a quanto si apprende, l’episodio si sarebbe verificato in pochi minuti. Il 69enne si trovava in spiaggia a Conca dei Marini assieme alla moglie. Ad un certo punto l’uomo ha deciso di fare una nuotata da solo. Non vedendolo più rientrare verso la riva, la donna ha cominciato a preoccuparsi dando l’allarme. I soccorsi sono stati guidati anche dagli occupanti di alcune imbarcazioni che si trovavano in quel tratto di mare, che avevano notato un corpo in acqua.

Per l’uomo non c’è stato niente da fare. La guardia costiera non ha potuto fare altro che recuperare il corpo del 69enne trasportandolo ad Amalfi. Qui un’ambulanza ha condotto la salma presso la sala mortuaria dell’ospedale di Castiglione.