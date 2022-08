Rubato in autostrada, recuperato nel Casertano: la polizia di stato ha individuato un carico di formaggio del valore di circa 100mila euro. La merce sarà presto restituita al legittimo proprietario. L’attività è scattata subito dopo la denuncia di furto da parte del proprietario di una ditta di autotrasporti lunedì scorso. I ladri avevano agito nella notte di domenica presso l’area di servizio “La Macchia” dell’Autostrada del Sole.

Caserta, furto di formaggio: carico di caglio da 100mila euro recuperato dalla polizia

A quel punto sono partite le indagini. I poliziotti attraverso l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza hanno individuato i veicoli con i quali era stato trasferito il carico. A quel punto sono stati ricostruiti gli spostamenti, fino ad identificare i luoghi dove era stata consegnata la merce trafugata.

I caseifici conniventi

Il carico rubato consisteva in caglio che viene adoperato per produrre mozzarella. I destinatari del carico erano proprio alcuni caseifici conniventi dell’hinterland casertano. Prima che fossero redimesse nel mercato le circa 15 tonnellate di carico di caglio sono state sequestrate. Due persone sono state denunciate per furto e ricettazione.