Nell’amichevole disputata al Maradona, il Napoli ha sconfitto la Juve Stabia per 3-0. I gol dei partenopei tutti nella ripresa dopo che il primo tempo era terminato sullo 0-0. Nella prima frazione c’è stato il predominio territoriale del Napoli, con Barosi, portiere gialloblu che ha sventato alcune occasioni gol dei partenopei.

La Juve Stabia ha sfiorato il gol del vantaggio a fine primo tempo con un lob da centrocampo dell’attaccante Pandolfi con Surigu che si è superato deviando in angolo.

Nella ripresa il Napoli è passato in vantaggio con una gran tiro di Ndombele al 57′ dal limite dell’area dopo una insistita percussione del nuovo arrivato. Nel finale poi, il Napoli che ha messo in campo tutta la squadra Primavera, ha rimpinguato il bottino con Ambrosino, che in contropiede ha sfruttato un errore in disimpegno di Altobelli a centrocampo, e con Zerbin con un bel tiro a giro in area stabiese.

Sempre nella ripresa Guarracino ha impegnato severamente Surigu con un colpo di testa in area partenopea.

Grande cornice di pubblico con oltre 40 mila spettatori presenti con le due tifoserie festanti. Buon test per la squadra di Spalletti in vista del match di campionato contro la Fiorentina. Dal canto suo, la Juve Stabia di mister Colucci ha palesato un buon assetto difensivo oltre che una discreta forma fisica. Dal mercato la Juve Stabia è in cerca di una punta di spessore (si parla di Eusepi), di un forte centrocampista (voci di radio mercato dicono di Gerbo), oltre di un eclettico esterno d’attacco.

Il campionato di C inizierà il 4 settembre con i calendari che si sapranno dopo l’esito del ricorso di riammissione del Campobasso e Teramo previsto per il 25 agosto.

Tabellino:

NAPOLI (4-2-3-1): Sirigu (77′ Marfella); Zanoli (77′ Iaccarino), Ostigard (77′ Spavone), Juan Jesus (77′ Zedadka), Olivera (77′ D’Avino); Elmas (46′ Gaetano), Ndombele (77′ Obaretin); Politano (46′ Zerbin), Raspadori (77′ Russo), Ounas (77′ Marchisano); Simeone (77′ Ambrosino). All. Spalletti.

JUVE STABIA (4-4-2): Barosi (46′ Russo; 85′ Sarri); Maggioni, Tonucci (73′ Matino), Cinaglia (73′ Caldore), Mignanelli (85′ Vimercati), Guarracino, Scaccabarozzi, Belardocco (53′ Altobelli), Ricci (53′ Maselli); Bentivegna (63′ Della Pietra), Pandolfi (63′ D’Agostino). All. Colucci.

ARBITRO – Pascarella

GOL – 57′ Ndombele, 81′ Ambrosino. 90′ Zerbin

Domenico Ferraro