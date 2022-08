Già si sente risuonare nell’arena di Fuorigrotta l’urlo selvaggio “The Champions”, melodia che tornerà a scandire le sue note nel tempio di Maradona solamente fra due settimane, quando il Napoli dopo due anni tornerà finalmente a giocare la Champions League.

Il Napoli torna a giocare la massima competizione europea in un girone tosto, ma non impossibile: ad Istanbul, dove si è appena concluso il sorteggio dei gironi della Champions League, la sorte ha destinato ai partenopei il girone A, in cui Osimhen e compagnia affronteranno Ajax, Liverpool e Rangers.

Un girone insidioso per il Napoli, che allo stesso tempo, guardando le altre (come ad esempio l’Inter, pescato insieme a Bayern Monaco e Barcellona) può ritenersi fortunato e soprattutto può contare sui propri mezzi per centrare un secondo posto con cui gli azzurri andrebbero a nozze.

Da una parte il Napoli si salva per quanto riguarda l’Ajax, una delle squadre meno pericolose della prima fascia, d’altro canto ci sono comunque due squadre britanniche, il che significa gioco intenso, rognoso, pressing alto. E peraltro queste Liverpool e Rangers sono probabilmente le due migliori squadre delle loro rispettive fasce: una viene da un secondo posto in Premier League, l’altra da una finale di Europa League.

Tuttavia, girone tosto o no, l’entusiasmo è alle stelle per una squadra che sta regalando spettacolo sul campo, ma specialmente per il desiderato ritorno della Champions League: dopo due anni il Napoli torna fra le migliori 32 squadre d’Europa. E allora diciamolo: Napoli, goditela.

Giuseppe Garofalo