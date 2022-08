Vico Equense, 24 agosto 2022 – Un virtuoso sodalizio tra creatività di eccellenza artistica ed agro ed enogastronomica in una cornice di bellezze paesaggistiche ed ambientali per un esclusivo appuntamento con l’alto valore della solidarietà.

E’ quanto propone “A cena con Salvador Dalì”, l’evento in calendario il 28 agosto alle ore 18 all’Hotel Oriente e alle 21 al Museo Minerologico campano di Vico Equense che Il “Kiwanis Club San Marino” ha l’onore di presentare con la Presidente Mihaela Anghel e il Luogotenente della Divisione XX San Marino-Marche, Biancamaria Toccagni, grazie alla preziosa collaborazione della “Dalì Universe”, rappresentata dal direttore artistico Roberto Pantè e di ‘The Secret Gate’ di Simone Rosato.

Per l’occasione, alle ore 18, sulla terrazza dell’Hotel Oriente, affacciata sulla penisola sorrentina e davanti ad uno dei panorami più belli del mondo, sarà possibile degustare prodotti gastronomici tipici campani e brindare con il Prosecco Valdobbiadene d.o.c.g. di Vite in Rosa, l’azienda vinicola tutta al femminile specializzata nella produzione di vino di qualità. Per l’appuntamento sarà allestita una cena-evento di beneficenza senza precedenti con l’importante collaborazione della Pro Loco di Vico Equense.

Negli spazi allestiti nel Museo Mineralogico Campano (una delle realtà scientifiche più importanti del sud Italia) sarà possibile ammirare, a seguire, le opere di Salvador Dalì, il poliedrico genio spagnolo, pittore, scultore e designer di gioielli ed abiti di cui si propone una variegata produzione artistica. Ad arricchire la serata il Maestro Antonio D’Abramo al pianoforte.

Kiwanis Club San Marino è un’organizzazione internazionale di volontari impegnata nel sociale per migliorare il mondo attraverso opere di solidarietà e raccolte fondi che nell’occasione saranno portate avanti insieme a Dalì Universe e The Secret Gate, azienda internazionale del settore luxury business events e prima sviluppatrice di App nel settore luxury.

Dopo la cena sulla terrazza dell’Hotel Oriente, a cui parteciperanno imprenditori e collezionisti del mondo dell’arte, negli spazi del complesso museale sarà possibile assistere gratuitamente al concerto jazz dell'”Armanda Desidery quartet”, con la musicista napoletana Armanda Desidery al piano, Guido Russo al basso, Emilio Silva Bedmar al sax e Mario Basile Lopez alla batteria.

Il ricavato della serata sarà devoluto dal Kiwanis Club San Marino al progetto “Costa d’Avorio: il riciclo della plastica diventa scuola”, progetto di UNICEF e ConceptosPlasticos, azienda colombiana di conversione dei rifiuti in plastica, impegnate nella realizzazione di aule in mattoni modulari di plastica, costruiti a partire dai rifiuti delle zone inquinate di Abidjan e dintorni. L’obiettivo è garantire il diritto allo studio ad almeno 25000 bambini, che ad oggi non possono godere di questo diritto umano fondamentale.