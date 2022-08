“Una bella sorpresa!” quella che attende i visitatori del Pizza Festival di Mondragone. Visto il grande successo della precedente edizione, Mondragone ripropone un nuova e più arricchita kermesse che aprirà i battenti domenica 28 e che per tre giorni vedrà affiancati maestri pizzaioli e star dello spettacolo che attenderanno i loro beniamini. Ogni sera sarà presente un’ospite d’eccezione del mondo pizza che si esibirà in uno show pizza: Salvatore Lioniello il 28 agosto, Luciano Carciotto il 29 ed Enrico Porzio il 30. Nei giorni 28, 29 e 30 il naturale palcoscenico dell’evento, promosso dall’Associazione Mondrapizza, sarà la piazza L. Conte ed il lungomare di Mondragone, già noto come il vecchio pontile. La città del litorale casertano attraverso il gusto e lo spettacolo ha deciso di valorizzare i pizzaioli del territorio, per promuovere e raccontare il loro territorio. Ben diciassette le pizzerie che hanno aderito che consentiranno ai maestri pizzaioli di poter presentare le loro creazioni, da quelle tradizionali a quelle più creative. Tredici i forni di cui disporranno, è stata prevista anche un’area appartata per le preparazioni delle pizze gluten free. Queste le pizzerie che saranno presenti al Pizza Festival : Vesuvio’s Pizza di Pasquale Di Maio; Mastro Pizza di Alfredo Neri; Pizza Doc di Giuseppe Feola; Cin Cin di Francesco Bene; Gusto 79 di Guido Pacifico; Virgilio’s Pizza S.a.s. di Maria Rizzuto; Molo 46 di Alessandro D’Agostino; Margheri’ di Emilio Taglialatela; Famo Pizza di Guglielmo Antonio; Educazione Napoletana di Bernardo di Annolfo Bruxelles; Onda Verde di Finistone; Pizza alla Brace Jarama; A tutta pizza 2.0 di Marcello Romano; Pizzeria Accurso di Gennaro Accurso; Ristorante Pizzeria I Sette Mari di Virgilio Saulle.

I visitatori non troveranno solo le pizze, che hanno bisogno di essere abbinate alla birra, quelle artigianali saranno delle migliori etichette, insieme al classico “cuoppo” di patatine fritte e, per concludere, i dolci della famosa pasticceria Zanzibar. Il programma in calendario degli eventi prevede spettacoli per tutti i gusti con musica no stop e intrattenimento anche per i più piccoli, per i quali è stata allestita l’Area Kids Lab, dove i bambini dai 4 ai 10 anni potranno essere protagonisti dei laboratori “Mani in Pasta” per apprendere i segreti della pizza giocando.

La dichiarazione

Per Sindaco Francesco Lavanga: «Il Mondragone Pizza Festival è una tre giorni di festa con lo scopo di promuovere le eccellenze del territorio, dando la possibilità ai nostri concittadini ed a quanti ci scelgono per le loro vacanze, di gustare una pizza di qualità tra buona musica, spettacolo, divertimento e cultura, godendo di un panorama d’eccezione che è il nostro meraviglioso lungomare. Una festa in cui crediamo tanto poiché riteniamo possa diventare di edizione in edizione, l’evento simbolo di richiamo per la nostra città. Mi preme sottolineare anche l’attenzione che i maestri pizzaioli hanno verso la città ed il sociale – ha concluso il Sindaco – visto che a breve, con il contributo comunale della prima edizione del Mondragone Pizza Festival, consegneranno alla città, in collaborazione con l’Amministrazione, un piccolo parco giochi di natura inclusiva».

Harry di Prisco

Questo il programma :

Domenica 28 Agosto :

– 19:00 taglio del nastro con i pizzaioli protagonisti e le Istituzioni locali;

– 20.45 diretta live della partita Fiorentina-Napoli del campionato di serie A;

– 23.00 proiezione del trailer del film “L’immortale di Montis Dragonis” che mette in

luce le bellezze storiche di Mondragone e le sue preziose risorse;

esibizione live del gruppo musicale locale I Bevitori Longevi;

Lunedì 29 Agosto :

– 19:00 presentazione del libro dal titolo “La Pizza. Una storia contemporanea” autore

Luciano Pignataro con l’intervento del Sindaco Francesco Lavanga, del

consigliere regionale Giovanni Zannini e del Direttore de “La Buona

Tavola Magazine” Renato Rocco;

– 19.00 nell’area Kids Lab animazione per bambini con laboratorio di “Mani in

Pasta” per scoprire ed imparare giocando;

– 21:30 spettacolo di cabaret “STRESS” di Ciro Giustiniano comico napoletano

monologhista e maestro dell’improvvisazione;

30 esibizione live de I Bottari della Cantica Popolare di Macerata Campania, una tradizione folkloristica antica fusa perfettamente con la contemporaneità; a seguire Dj set;

Martedì 30 Agosto :

– 20:30 music live con Joseph Foll

– 22:00 Francesco Cicchella in “Diffidate dalle imitazioni SHOW” spettacolo

comico-musicale di un camaleontico protagonista che ci condurrà tra buona

musica, risate e tanta improvvisazione;

– Spettacolo pirotecnico e Dj Set