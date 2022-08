Giunge alla sua decima edizione il festival che negli anni ha saputo conciliare ecologia, recupero di spazi sociali e concerti di qualità, tanto da farsi apprezzare da pubblico e addetti ai lavori, e diventare appuntamento immancabile per chi vuole lasciarsi traghettare in musica verso la fine delle vacanze estive: si tratta della nota rassegna Ecosuoni, che si svolgerà il 3 e 4 settembre, a partire dalle ore 21, presso il Centro O’ Giò (Via Ugo de Fazio, 13) a Palma Campania (NA).

Quest’anno, dunque, si realizza una promessa fatta tempo addietro ai propri fruitori: riportare sul palco la musica dal vivo insieme a quella condivisione live negata dalle convergenze pandemiche. Spinta da un simile intento, la manifestazione cresce, raddoppia la sua offerta e così pure i giorni di programmazione.

La prima serata, infatti, vedrà le esibizioni di Iosonorama, Marta Tenaglia, Fuera e il rapper napoletano che fa numeri da capogiro, Nicola Siciliano. «C’è stato un lavoro lungo e accurato nel selezionare i musicisti coinvolti il 3 settembre – dichiara Agostino Finetti, art director di Ecosuoni Festival –, ci siamo orientati su nomi che potessero enfatizzare quella linea artistica da sempre parte integrante della nostra identità: guardare in avanti, filtrando attraverso sensibilità e competenze professionali, quei progetti caratterizzati da una concreta futuribilità. Ecco, dunque, un lotto di artisti che rappresentano la nostra ennesima scommessa, nella certezza che i presenti saranno entusiasti di vivere una due giorni così».

La serata del 4 settembre, invece, sarà all’insegna del cantautorato e dell’alternative-rock con il ritorno in Italia dello statunitense Scott Siskind, ingresso in line-up che si allinea ai già annunciati Donix, Generic Animal e alla band perugina Fast Animals and Slow Kids, pronta a dare il meglio di sé tra stage diving, schitarrate e tanto sano rock’n’roll. «La seconda serata di Ecosuoni – afferma in questo caso Finetti – integra sonorità e attitudini che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare durante un percorso di proposte live giunto ormai alla decima edizione. Il 4 settembre si vive tutto d’un fiato, con quella intensità esplosiva pronta a infiammare palco e platea. Sarà un evento imperdibile».

Ecosuoni Festival 2022 è organizzato dall’omonima associazione Ecosuoni in collaborazione con il Comune di Palma Campania; partner dell’evento sono Dice Italy, azienda leader nel settore del ticketing per concerti, Fontanella Distribuzione, Peroni, Red Bull e The Dark Side of the Show.