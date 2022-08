Ritorna in grande stile la kermesse dedicata alla pizza vicana: unica, identitaria e conviviale. Dal 26 al 28 settembre a Vico Equense si terrà la V edizione di “Pizza a Vico”, manifestazione fortemente voluta dal Comune, dall’Associazione Pizzaioli Vicani, da Aicast e da Acove Commercianti Vicani. Dopo due anni di stop, di isolamento e del necessario distanziamento, insomma, si terrà nelle strade del centro la festa dedicata ad una grande eccellenza del territorio che trascina con sé la comunità, le famiglie e le comitive in un unico immenso abbraccio.

“Ulteriori elementi di caratterizzazione della kermesse l’unicità del prodotto, – dichiara Michele Cuomo – differente per storia e lavorazione da quello propriamente partenopeo, e la finalità benefica. Tutti gli incassi, infatti, saranno devoluti in beneficenza e per opere dedicate al territorio ed alla collettività come già accaduto per le scorse edizioni. Con il ricavato delle vendite dei ticket delle edizioni passate è stato possibile acquistare mezzi per diversamente abili, panchine per il belvedere e procedere al rifacimento dell’ex Cattedrale”.

Entrando ancor più nel dettaglio di Pizza a Vico, la manifestazione si svolgerà in tre giorni durante i quali saranno allestiti stand e forni lungo le vie del centro. Alla V edizione dell’evento hanno aderito al momento: Al Buco; All’Angolo; Al Solito Posto; Covo del Buongustaio; Cuore di Pizza; Da Cardone; Da Franco; Da Giovanni; Frate Cosimo; Il Casale del Golfo; Mordi e fuggi; Pizza a Metro; Pizza Taxi; Saporì; Terra Mia; Titos; Torre Ferano; Ma che bontà, Tigabelas, L’uliveto, La curva del gusto ma molti altri stanno chiedendo di aderire.

Grande merito è dell’Associazione Pizzaioli Vicani presieduta da Michele Cuomo, che ha messo assieme numerose pizzerie sparse in tutto il territorio di Vico Equense. Pizzerie che portano avanti una tradizione antica che, come già accennato, si differenzia da quella napoletana. Pizza a Vico sarà l’occasione per assaporare la famosa pizza a metro, creatura diretta del pane e dei fornai. Nel corso dei tre giorni di kermesse sarà possibile acquistare un ticket con il quale si avrà diritto a vari tagli di pizza, una bottiglia d’acqua ed una bibita a scelta.

“La nostra pizza, – conclude Michele Cuomo – è contro la solitudine, è la pizza dell’allegria perché non è la classica singola, ma la familiare o addirittura quella a metro, per cui devi necessariamente essere in compagnia per gustarla tutta. Ci aspettiamo tanti visitatori, come è già accaduto nelle passate edizioni, ma per quest’anno le novità saranno davvero tante”.