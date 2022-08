Armi, droga e una bomba a mano. Blitz di Polizia e Guardia di Finanza a Ponticelli

Il tutto è stato sequestrato. Gli investigatori stanno continuando le indagini per risalire agli utilizzatori delle armi che sono state inviate alla sezione scientifica

Un fucile a canne mozze, una pistola semi automatica cal. 45, ma anche una bomba a mano, svariati caricatori e un ingente quantitativo di munizioni di vario calibro.

E’ quanto i poliziotti del commissariato Ponticelli e della Squadra Mobile della Questura di Napoli, insieme a unità cinofile della Guardia di Finanza, hanno rinvenuto e sequestrato all’interno del cosiddetto grattacielo di via Franciosa angolo via Ulisse Prota Giurleo, nel quartiere Ponticelli di Napoli.

Nell’immobile è stato anche individuato un laboratorio per il confezionamento e il taglio di sostanze stupefacenti.

Il tutto è stato sequestrato. Gli investigatori stanno continuando le indagini per risalire agli utilizzatori delle armi che sono state inviate alla sezione scientifica per accertare se siano state utilizzate in recenti fatti di sangue.