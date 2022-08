Dal 28 Agosto al 4 settembre ritorna la tradizionale Settembrata Anacaprese. La festa dell’uva ,che vede protagonista tutta la popolazione di Anacapri, tra tradizioni, musiche e pratiche legate all’artigianato e alla coltivazione.

La sfilata inaugurale, in costume, con le lavorazioni in tessuto delle sarte isolane, è prevista per le 18.30 domenica 28 Agosto e si terrà, come da tradizione, lungo tutto il centro storico del paese. La sfilata partirà da Caprile (capolinea Bus) per proseguire fino a Piazza Vittoria. Da lì le varie associazioni e gruppi partecipanti si dislocheranno in più punti del centro storico: i ragazzi della Cooperativa la Sciuscella si fermeranno alla Casa Rossa e i ragazzi del Forum dei Giovani si posizioneranno a Piazza San Nicola, in entrambi i luoghi sarà distribuita uva e vino. Nei pressi di Piazza Diaz Tittina Mariniello, la signora dei merletti, distribuirà un assaggio di torte di mandorle e di limoncello mentre a Piazza Cerio l’associazione L’Oro di Capri distribuirà un assaggio di pane, olio e vino, con degustazione dell’olio novello, mentre nei pressi del Bar Grotta azzurra i ragazzi dell’azione cattolica distribuiranno uva. La banda folkloristica completerà il giro del centro storico del paese per allietare con musica popolare tutti i passanti.

In contemporanea ci sarà l’apertura dei mercatini dell’artigianato. Tra le associazioni coinvolte saranno presenti: il Forum dei Giovani di Anacapri, i ragazzi della Cooperativa La Sciuscella di Anacapri, gli olivicoltori dell’Oro di Capri e tanti altri, tutto accompagnato dal gruppo folkloristico Isola di Capri.

In Piazza Diaz Clarissa Ferrigno e Daniela Rocchi ci allieteranno con un intrattenimento musicale .

Ecco il programma dell’evento:

Lunedì 29 agosto

ore 10.00: giochi storici della Settembrata

ore 18.00: apertura dei mercatini dell’artigianato

ore 17.00: giochi storici della Settembrata

ore 18.00 – 20.00: in P.zza Cerio “O Biondo” regalerà zucchero filato ai più piccoli

ore 21.30: The Super 4 in concerto a piazza San Nicola. Aurelio Fierro jr, Salvatore ‘Sabba’ Lampitelli, Greg Rega e Francesco Boccia.

Martedi 30 agosto

ore 10 -12: “CONCORSO DI DISEGNO– VI edizione -Tema Libero” giardini dell’Eden Paradiso da un’idea di Ciro Vinaccia a cura di Federica e Sonia Pelliccia per i bambini dai 06 ai 09 anni e dai 10 ai 13 anni.

ore 18.00: apertura dei mercatini dell’artigianato

ore 19.00: Casa Rossa La Sciuscella di Anacapri – L’Angolo dei saperi presenta Atto unico teatrale “Polveri Condomiali con Federica Cinque e Simona De Sarno, scenografia di Stefano De Sarno

ore 21.30: Allerija in Concerto a P.zza San Nicola

Mercoledì 31 agosto

ore 09.30: Olimpiadi – Gara di nuoto (Hotel San Michele)

ore 12.00: Apertura Caccia al Tesoro per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni a cura di Alex Amitrano e dai 15 ai 20 anni a cura di Andrea Esposito.

ore 16.00: Riscoprendo i Fortini…..passeggiate storico –naturalistiche a cura di Luigi Esposito San Nicola, Damecuta, Fortino di Orrico

ore 18.00: apertura dei mercatini dell’artigianato

ore 21.30: Cover Band Modà a P.zza San Nicola Un gruppo musicale pop/rock che vuole ripercorrere i maggiori successi della band tra le più amate in assoluto e da sempre ricercate a cura dell’Associazione Preludio

Giovedì 1 settembre

ore 09.30: Olimpiadi

ore 17.00: Olimpiadi

ore 18.00: apertura dei mercatini dell’artigianato

ore 18.00: sala Mario Cacace, ARIA DI NAPOLI spettacolo coinvolgente in trio di musica, poesia e recitazione

ore 21.30: Piazza San Nicola -“Enzo e Sal + Alessandro Bolide Comici della nota trasmissione ‘Made in Sud’, per trascorrere un pomeriggio divertente e ricco di risate a cura dell’Associazione Preludio

Venerdì 2 settembre

ore 09.30: Olimpiadi

ore 17.00: Olimpiadi

ore 18.00: apertura mercatini dell’artigianato;

Ore 19.00: Mediateca Mario Cacace Presentazione del libro: Nati per Essere Liberi di Monica Colosimo Consigli e pratiche per portare armonia in sé e nelle relazioni affettive attraverso il metodo delle costellazioni dell’amore. Interverrà l’autore Monica Colosimo si è laureata in Comunicazione al DAMS di Bologna. Giornalista, scrittrice, esperta in tecniche di comunicazione emotiva e scrittura autobiografica, è formata in Energy Work e conduce gruppi mirati alla crescita personale. (coordinato da JABCapri Officina d’Arte)

ore 21.30: P.zza San Nicola Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte in concerto

Sabato 3 settembre

Giornata dedicata allo Yoga Associazione CapriYoga&Lab Mediateca Mario Cacace

8.30 Risveglio con lo Yoga 10.30 Laboratorio espressivo per adulti

16.30 Yoga bimbi (dai 6 ai 10 anni)

18.30 Pratica Yoga per adulti

20.00 Rilassamento con i suoni

ore 16.00 ingresso Galatà Riscoprendo i Fortini…..passeggiate storico –naturalistiche a cura di Luigi Esposito Sentiero dei Fortini (Grotta-Faro)

ore 18.00 apertura mercatini dell’artigianato.

ore 18.00 – 20.00 in P.zza Cerio “O Biondo” regalerà zucchero filato ai più piccoli

Concorsi: “Paese in festa” premiazione del balcone, della vetrina e del portone allestiti a tema.

Domenica 4 settembre

ore 10-12 e 15-17: Mediateca Mario Cacace Laboratori “Nutriamoci di arte” a cura dell’Associazione Capri in Arte. Laboratori di manualità artistica e sensoriale per bambini dai 8 ai 13 anni.

ore 17.30: Casa Rossa La Sciuscella di Anacapri – L’Angolo dei saperi presenta “’E guagliune della sciuscella” “Il nostro Musical” con la straordinaria partecipazione dei ragazzi della Cooperativa la Sciuscella di Anacapri alle ore 18.00 piccolo rinfresco di benvenuto presso il Plaza Bar

ore 19.00 – 23.00 Faro di Punta Carena Disco Music a cura dei dj locali