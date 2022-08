Gragnano, al via la riqualificazione del Pallone Geodetico. Alla struttura sportiva di via Vittorio Veneto verranno sostituiti sia il telo di copertura che la struttura portante metallica.

Queste tipologie di lavori vengono svolti attraverso risorse finanziarie del Comune: il telo di copertura presentava numerose lacerazioni e quindi verrà, in definitiva, sostituito. Ma anche per la struttura metallica si seguirà lo stesso percorso.

Per quanto riguarda la pavimentazione: riceverà un intervento importante che consentirà alle società sportive gragnanesi di riprendere in sicurezza le attività formative.

Il rifacimento del sottofondo e la posa in opera del nuovo parquet verranno realizzati invece grazie all’erogazione di un contributo di 60.000 euro della Regione Campania.

I lavori descritti dal sindaco della Città di Gragnano

“L’impegno e l’attenzione amministrativa verso le diverse opportunità di finanziamento ci ha permesso di raggiungere in tempi brevissimi quello che oggi rappresenta un grande risultato. Abbiamo, infatti, partecipato ed ottenuto il finanziamento relativo alla ‘Manifestazione di interesse per l’erogazione di contributo a sostegno delle iniziative di conservazione, miglioramento e messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente e realizzazione di nuovi impianti’ bandita dalla Regione Campania tramite l’Arus. Pertanto la Regione Campania ha erogato un contributo di 60.000 euro per la sostituzione della pavimentazione i cui interventi prevedono il rifacimento del sottofondo e la posa in opera di nuovo parquet“, afferma Nello D’Auria.

“I due filoni di opere che stiamo realizzando permetteranno di rendere nuovamente agibile la struttura e consentire alle diverse associazioni dilettantistiche e non, di poter utilizzare tale campo da gioco per le proprie attività, ma sarà altrettanto importante offrire opportunità sociali, ricreative e ludiche a bambini ed adolescenti. Non perderemo nessuna delle occasioni utili ad intercettare ed accaparrarci fondi e opportunità per incrementare la bellezza dei nostri luoghi ed innalzare lo standard qualitativo della vita dei nostri cittadini”, aggiunge ancora dai suoi canali ufficiali il sindaco della Città della Pasta.