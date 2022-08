Juve Stabia, arriva l’esterno Silipo. Dal calcio mercato la società di Castellammare di Stabia acquisisce un nuovo rinforzo.

La società sportiva ha comunicato quindi l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal Palermo F.C., a titolo temporaneo, dell’attaccante Andrea Silipo, classe ’01.

Il calciatore, nativo di Roma, cresciuto calcisticamente nella Roma, ha vestito la maglia del Palermo.

Queste le prime dichiarazioni: “Sono contento di essere a Castellammare di Stabia. Spero di fare bene in una piazza così importante e mi metto, da subito, a disposizione di mister Colucci e dei miei nuovi compagni”.

Nel frattempo sono stati anche pubblicati i calendari di serie C: la Juve Stabia esordirà il 4 settembre contro la Gelbison, neopromossa in terza serie. Sarà quindi un derby contro la squadra cilentana e si giocherà a Pagani in trasferta visto che il campo della Gelbison non è ancora omologato. La prima partita al Menti si giocherà la domenica successiva 11 settembre e sarà ancora un derby, stavolta contro la Turris.

Leggi i calendari: https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2022/08/27/juve-stabia-il-calendario-della-stagione-2022-2023/

Dal calcio mercato la Juve Stabia cerca ancora un attaccante centrale (trattativa con l’Alessandria per Eusepi) e un esperto centrocampista (Gerbo, ex Ascoli).

Domenico Ferraro