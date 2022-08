Una bambina napoletana di 7 anni è morta nel tardo pomeriggio di ieri in Germania vittima di un incidente domestico. La piccola giocava nel giardino dell’albergo che ospitava la famiglia in Baviera.

Lavinia Trematerra, figlia degli avvocati Michele Trematerra e Valentina Poggi, era in hotel a Monaco di Baviera quando sarebbe stata colpita da una statua di marmo. Su Facebook lo straziante messaggio di addio della mamma: «Sei e sarai sempre il nostro angelo rip. Amore della nostra vita».

L’incidente nel giardino dell’hotel

Un fatale incidente l’ha strappata alla vita e all’amore dei genitori mentre erano tutti in vacanza nella struttura alberghiera bavarese, che da alcuni giorni ospitava la nota famiglia napoletana.

Indagini in corso su quanto accaduto. Pare che la statua non fosse fissata al suolo in quanto ritenuta pesante e quindi difficile anche solo da spostare. Un calcolo che alla luce del drammatico incidente avvenuto era chiaramente errato.

Il papà il primo a soccorrerla, testimone impotente della tragedia

La piccola giocava sotto gli occhi del papà, che è stato il primo a soccorrerla e ad accompagnarla in ospedale. Sconvolto da quanto stava accadendo non ha voluto attendere l’arrivo dei soccorsi allertati subito dopo l’incidente.

Qualche ora dopo è apparso sul profilo social della madre di Lavinia, il doloroso messaggio. La notizia è giunta così, oltre che dei più stretti familiari, anche di tante persone che conoscevano i coniugi Trematerra.

“È cambiata la nostra vita“, ha confidato il papà Michele ad un amico che lo ha raggiunto al telefono.

I genitori di Lavinia restano ancora in Germania per tutti gli adempimenti di rito. Le autorità di polizia locali e la magistratura bavarese, intervenute sul luogo dell’incidente, li hanno ascoltati a lungo assieme ai responsabili dell’albergo e indagano sulle cause del dramma.

Cordoglio unanime dal mondo forense, dai tanti amici e conoscenti e molti concittadini della piccola Lavinia, profondamente toccati dal drammatico evento.