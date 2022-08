Giuseppe Ricci, consigliere comunale San Sebastiano al Vesuvio (Na) chiude con il partito di Berlusconi. “Forza Italia – spiega Ricci – non è più quel partito fatto di valori, entusiasmo e partecipazione nel quale cresciuto e grazie al quale ho svolto per tantissimi anni il ruolo di coordinatore provinciale del movimento giovanile fino ad approdare in Consiglio Comunale. Quella stagione è ormai tramontata per lasciare spazio ai personalismi, alle poltrone, alla gestione del potere. Non mi ci riconosco, non lo sosterrò più”.