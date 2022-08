La Cavese si presenta e i tifosi infiammano la serata

Al “Simonetta Lamberti” è andata in scena una serata di giubilo per la presentazione ufficiale dello staff societario e tecnico della Cavese. Oltre 700 tifosi hanno presenziato il settore Curva Sud “Catello Mari” desiderosi tutti di conoscere i protagonisti dell’annata calcistica 2022/2023, chiamati al duro compito di vincere il campionato.

L’accoglienza è stata condita da cori, fumogeni e frasi toccanti con l’intento di far capire, soprattutto ai nuovi arrivati, il sentimento che la città di Cava de’ Tirreni nutre per questi colori.

La conduzione dell’evento, atteso da 2 anni, non poteva non essere affidata all’addetto stampa Nunzio Siani pronto sul palco biancoblù allestito, per l’occasione, sulla pista atletica in direzione, appunto, della Curva Sud. Sono stati chiamati all’appello ogni singolo componente della Cavese e non sono mancate comunque le sorprese.

Sono intervenuti, infatti, per via telematica, l’ex portiere Paolo Onorati e l’ex attaccante Alessandro Ambrosi, i quali hanno rimarcato l’importanza della Cavese per i tifosi ricordando i loro trascorsi nella valle metelliana.

Il consigliere comunale Luca Narbone, presente alla serata, non è stato accolto tra gli applausi per via dei rapporti poco distensivi tra la tifoseria e la giunta comunale, mentre per il presidente Lamberti, il quale ha presentato la nuova maglia ufficiale della squadra (blu con numerazione colore oro), c’è stato un omaggio floreale da parte della Signora Carmela (nota tifosa 85enne). Infine, poi, il saluto del gruppo di Troise sotto la Curva con il canto dei classici cori.

La nuova compagine societaria e tecnica è così composta:

PRESIDENTE: Alessandro Lamberti

PRESIDENTE ONORARIO: Alfredo Lamberti

VICE PRESIDENTE: Marco Nagar e Angelo Piscitelli

GENERAL ADVISOR E LEGALE: William Trucillo

DIRETTORE GENERALE: Clemente Filippi

DIRETTORE SPORTIVO: Pietro Fusco

SEGRETARIO GENERALE: Giuseppe Pascarelli

TEAM MANAGER: Luca Bisogno

DIRIGENTE GESTIONE EVENTI E RAPPRESENTANTE TIFOSERIA: Gianmarco Amato

DIRIGENTE: Riccardo Tanimi

RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE: Mario Terracciano

SOCIAL MEDIA MANAGER: Luca Vitale

SPEAKER: Angelo Parrocchia

ALLENATORE: Emanuele Troise

ALLENATORE IN 2°: Domenico Di Cecco

PREPARATORE ATLETICO: Alberto Olianas

PREPARATORE DEI PORTIERI: Domenico Corcione

MEDICO SOCIALE: Catello Di Somma

FISIOTERAPISTA: Maurizio Circiello

MASSAGGIATORE: Francesco Ostieri

MAGAZZINIERI: Giovanni Rossi, Orazio Lambiase e Giuseppe Armenante

COLLABORATORE STADIO: Raffaele Bruno

La squadra

PORTIERI: Eduardo Colombo (01’), Gennaro Paduano (03’), Aniello Somma (04’)

DIFENSORI: Francesco Rossi (03’), Mattia Maffei (04’), Paolo Lomasto (90’), Mattia Tufano (03’), Rafael Munoz (94’), Francesco D’Amore (04’), Matteo Fissore (96’), Vito Anzano (04’), Errico Altobello (90’)

CENTROCAMPISTI: Domenico Aliperta (90’), Francesco Salandria (95’), Giuseppe Palma (94’), Danilo Geta (99’), Angelo D’Angelo (85’), Aldo Bezzon (02’), Samuele Puglisi (02’), Gennaro Scognamiglio (04’)

ATTACCANTI: Mattia Gagliardi (93’), Ciro Foggia (91’), Pablo Ezequiel Banegas (92’), Riccardo Cappa (99’), Sergio Nicolas Bubas (89’), Antonio Bacio Terracino (92’), Ciro Cuomo (04’).

Andrea Siani